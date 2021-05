Alla scoperta di Jonathan Clauss: uno dei profili per il post-Hakimi

L'esterno destro francese è attualmente al Lens

LA SUA CARRIERA - Determinazione e perseveranza. Questi sono i due ingredienti principali della storia di Jonathan Clauss. L'esterno destro francese ha mosso i primi passi calcistici nel suo paese natale, a Strasburgo. Ha giocato per diversi anni in squadre francesi e tedesche di leghe minori fino ad avere la grande occasione, nel 2018, di passare all'Arminia Bielefeld all'età di 26 anni (squadra che allora militava nella 2. Bundesliga). Un'età insolita per arrivare a grandi livelli ma, nonostante tutto, Clauss riesce a ritagliarsi dello spazio in campo e trascina l'Arminia in Bundesliga nella stagione 2019/2020. In quell'anno mette a segno 5 gol e 8 assist, attirando le attenzioni del Lens che riesce a portarlo in Ligue 1 al prezzo di 1,20 milioni di euro. Adesso ne vale almeno il triplo.