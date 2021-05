Mercato – Inter rassegnata, Hakimi-Psg finale già scritto. Joao Mario e non solo: tutte le cessioni

L'esterno marocchino lascerà la formazione nerazzurra dopo appena una stagione

La dirigenza parigina vorrebbe però accelerare e chiudere in fretta, in modo da bloccare sul nascere la possibile concorrenza del Bayern Monaco. Secondo La Gazzetta dello Sport , tra domanda ed offerta ballano al momento circa dieci milioni di euro, tra i 60 offerti dal Psg e i 70 a cui l' Inter vorrebbe arrivare bonus compresi. Addirittura per la rosea non ci son già dubbi su quello che sarà il finale della trattativa: "Hakimi sarà un giocatore del Psg".

In uscita per l'Inter c'è anche Joao Mario che per le casse nerazzurre dovrebbe garantire ben 8 milioni di euro dalla cessione allo Sporting CP: tra i due club c'è un solo milione di differenza mentre il calciatore ha l'intesa totale per il nuovo contratto. A quel punto, per raggiungere l'obiettivo 100 milioni, mancheranno circa 20/25 milioni che la dirigenza nerazzurra punta di metter su dalle partenze di Nainggolan, Perisic, Vecino e Pinamonti. Una strategia che consentirebbe di non perdere altri big e poter finalmente guardare al mercato in entrata.