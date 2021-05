L’Equipe – L’Inter pensa a Jonathan Clauss come sostituto di Hakimi

L'esterno francese è reduce da una stagione con buoni numeri in termini di gol e assist

Nome a sorpresa e poco noto quello dell'ultimo calciatore sul mercato che dalla Francia hanno accostato all' Inter come possibile sostituto sulla corsia di destra di Achraf Hakimi. Stamattina L'Equipe ha difatti confermato lo stato avanzato della cessione dell'esterno marocchino con direzione Paris Saint Germain ed ha fatto filtrare un primo contatto importante che il club nerazzurro avrebbe avuto con l'entourage di Jonathan Clauss.

Laterale destro del Lens, parliamo di un calciatore 28enne già nel pieno della sua maturità calcistica e reduce tutto sommato da una stagione importante in Ligue 1, chiusa con 3 gol e 6 assist totalizzati in 33 presenze di campionato. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano francese, membri del suo entourage sarebbero già stati anche ad Appiano Gentile nella giornata di ieri per discutere di un suo possibile approdo a Milano. Clauss è legato ai francesi da un contratto in scadenza nel giugno 2023 e la sua valutazione si aggira intorno ai 5 milioni di euro.