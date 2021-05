Le fasce della Champions League 2021-2022: l’Inter torna testa di serie

La vittoria dello scudetto non regala all'Inter soltanto la gioia per il tricolore, ma dà anche alla formazione nerazzurra la possibilità di disputare la prossima Champions League partendo dalla prima fascia. Sulla carta, il club di Viale della Liberazione potrebbe avere la possibilità di affrontare un girone più facile, anche se la presenza di tante compagini di primo piano in seconda rende alta la probabilità di incrociare fin da subito un top team.