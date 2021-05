GdS – L’Inter coccola Lukaku: il progetto di Inzaghi ripartirà da Big-Rom

L'attaccante belga è stato già rassicurato dalla dirigenza nerazzurra

Non è ancora arrivato il primo contatto telefonico tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku, ma è certo che presto il tecnico biancoceleste vorrà avere un confronto diretto per prospettare al centravanti le sue idee. Il nuovo allenatore nerazzurro è a conoscenza del grande rapporto che ha legato il belga negli ultimi due anni ad Antonio Conte e soprattutto sa quanto la sua leadership sia influente all'interno dello spogliatoio nerazzurro. Per questo motivo sarà fondamentale partire con il piede giusto, iniziando proprio dal rapporto con Big-Rom.