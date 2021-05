GdS – Hakimi e basta, l’Inter al lavoro per blindare Lautaro: il piano di Marotta. Le ultime sul rinnovo

Il numero 10 nerazzurro piace a Barcellona, Real e Atletico Madrid, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di dividere la LuLa

Acrhaf Hakimi potrebbe essere l'unico big sacrificato sul mercato dall'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il club nerazzurro non ha alcuna intenzione al momento di privarsi anche di Lautaro Martinez , finito nel mirino di Barcellona, Real e Atletico Madrid

Il Toro nell'ultima stagione si è consacrato, diventando uno dei centravanti più completo nel panorama mondiale. Con l'Inter è diventato grande e ora il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di separare la LuLa, anche perché Lautaro è felice a Milano, nonostante l'interesse delle big spagnole.

Il numero 10 al momento è concentrato per fare bene con l'Argentina, poi penserà al futuro. L'Inter ha trovato a gennaio l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2024, con ingaggio raddoppiato. Il cambio dell'agente ha rallentato l'affare, ma non cambierà l'esito finale.