GdS – Hakimi-Joao Mario, cessioni strategiche per blindare gli altri big: l’Inter alza il muro

Solo offerte irrinunciabili faranno vacillare il club nerazzurro

Come riportato da La Gazzetta dello Sport , con ogni probabilità il sacrificato sarà Hakimi, vicino al Paris Saint Germain : con la sua cessione e quella di Joao Mario allo Sporting CP , il club nerazzurro può già assicurarsi un tesoretto da circa 70 milioni di euro che può far respirare le casse.

Va specificato che comunque l'Inter valuterà eventuali offerte che arriveranno per gli altri big, ma non sarà più costretta a giocare al ribasso. Suning non vuole indebolire la squadra, vuole mantenere alta l'asticella delle ambizioni e pretende che la rosa resti competitiva a partire dai vari Lukaku, Barella o Bastoni. Per tutti gli altri, nessuna chiusura totale. Ma soltanto di fronte a una proposta che il club riterrà congrua al valore del giocatore.