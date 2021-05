TS – Erede di Hakimi, salgono le quotazioni di Emerson Royal: agenti a Milano nel weekend

Il club nerazzurro valuta anche le candidature di Florenzi e Zappacosta

Acrhaf Hakimi è destinato a lasciare l'Inter nella prossima finestra di mercato . Il Paris Saint Germain è pronto ad accontentare le richieste del club nerazzurro, così Marotta e Ausilio sono chiamati a scegliere il suo erede da consegnare ad Inzaghi per il suo 3-5-2.

Come riportato da Tuttosport, l'Inter valuta diversi profili. Non solo gli azzurri Florenzi e Zappacosta, ma anche Emerson Royal. Gli agenti del classe 1999, di proprietà del Barcellona e in prestito al Betis nell'ultima stagione, sono attesi a Milano nel fine settimana e con ogni probabilità sono previsti contatti con la dirigenza nerazzurra.