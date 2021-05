Inzaghi-Inter, per l’annuncio serve l’ok della Lazio. Lotito non molla: si muove Marotta

L'allenatore è sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno: tentativo in settimana di Marotta

C'è grande attesa in casa Inter per l'annuncio ufficiale di Simone Inzaghi, sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno e bloccato ancora da Claudio Lotito. Al presidente biancoceleste non è andata giù la decisione dell'ormai nuovo tecnico nerazzurro di lasciare la capitale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Marotta in questa settimana un tentativo lo farà, cercherà di sbloccare la situazione per annunciare Inzaghi e dar via ufficialmente alla nuova era nerazzurra. Le linee guida per la prossima stagione e per il mercato sono già state impostate, annunciare il matrimonio però consentirebbe a tutti di lavorare con serenità.