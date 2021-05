Dal vice Farris allo stratega Cecchi: alla scoperta dello staff di Inzaghi

A fare il grande salto dalla Lazio all'Inter saranno in 7

Con l'addio di Conte e l'arrivo di Inzaghi sulla panchina dell'Inter, a cambiare sarà anche lo staff tecnico. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a fare il grande salto con l'ex tecnico della Lazio saranno in sette.

Come lavorano Inzaghi e il suo staff? Tutti sono soliti fare diverse cene, nelle settimane più importanti dei big match, per analizzare l'avversario di turno. Cecchi è lo stratega della fase offensiva, il vice Farris quello della difesa: il primo con l'Empoli è stato la bestia nera di Inzaghi ai tempi della Primavera, tra i due c'è grande stima e rispetto, il secondo invece vive in simbiosi con l'ormai nuovo tecnico nerazzurro.