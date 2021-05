CdS – Rebus Lautaro, dipenderà da lui. Sostituto? Per Conte idea Vlahovic, Inzaghi vuole “un Correa”

L'Inter aspetta di capire quali sono le volontà del suo numero 10

Barcellona, Real e Atletico Madrid sarebbero pronti a fare follie sul mercato per strappare Lautaro Martinez all'Inter. Come riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra è in attesa di capire le intenzioni del suo numero 10.

In ballo c'è un rinnovo, l'Inter con le cessioni di Hakimi e Joao Mario si metterebbe già al riparo, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore. Se Lautaro vorrà cambiare aria, Marotta non lo tratterà. Ma chi al suo posto? Conte, per l'eventuale sostituzione, aveva scelto Vlahovic, mentre Inzaghi potrebbe richiedere un giocatore con altre caratteristiche, come quelle di Correa.