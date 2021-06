Inzaghi-Inter, domani l’annuncio: poi il blitz a Milano. E spunta il curioso retroscena nel contratto

Nelle ultime ore è stata curata la parte comunicativa, mentre spunta un retroscena sui bonus inseriti nel contratto

L'Inter, dopo l'addio di Conte, è pronta a ripartire subito al massimo con Simone Inzaghi. Come riportato da Tuttosport spunta un retroscena curioso e allo stesso tempo importante: nel biennale da 3,5 milioni di euro firmato dall'ex Lazio con l'Inter, tra i vari bonus non c'è quello della qualificazione in Champions League, che resta così l'obiettivo minimo in casa nerazzurra. Un segnale forte che testimonia quali sono le reali intenzioni dell'Inter nella prossima stagione: difendere lo Scudetto.