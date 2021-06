Accadde Oggi – 2 Giugno 2008: inizia l’era Mourinho

In due anni il tecnico portoghese ripercorse la strada tracciata da Helenio Herrera negli anni sessanta

Dal "non sono un Pirla" al "Rumore dei nemici", dalla "Prostituzione Intellectuale" al "Sogno, non obsessione"; il protagonista della puntata odierna della Rubrica Accadde Oggi è lo Special One Josè Mourinho che, proprio il 2 giugno del 2008, iniziava ufficialmente la sua era in nerazzurro, subentrando a Roberto Mancini, vincitore di tre scudetti consecutivi, compreso il sedicesimo, vinto appena due settimane prima sotto la pioggia di Parma.