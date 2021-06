TS – Inter, promosso Darmian a destra. Lazaro può rimanere, Kostic o Emerson a sinistra

Alcuni dei possibili movimenti del club nerazzurro sulla due fasce

La probabile cessione di Achraf Hakimi verso il Paris Saint Germain inevitabilmente porterà dei movimenti importanti in casa Inter in vista del prossimo mercato. Il club nerazzurro, però, più che stravolgere la corsia di destra sembra essere orientato a rivoluzionare la fascia sinistra dove, oltre al ritorno dal prestito di Federico Dimarco, arriverà un altro innesto di livello. Tornando all'erede di Hakimi, secondo Tuttosport potrebbe essere sufficiente la promozione a titolare di Matteo Darmian, dopo una splendida annata in cui ha sorpreso tutti i tifosi nerazzurri.

Non sarebbe una sorpresa se Valentino Lazaro, di ritorno dal prestito al Borussia M'Gladbach, dovesse rimanere come prima alternativa sulla destra ed avere una nuova chance dal club nerazzurro. A sinistra, invece, l'Inter potrebbe lasciare andare Ivan Perisic che piace sempre in Bundesliga a diverse società. Al suo posto, proprio dal campionato tedesco, potrebbe arrivare ad esempio Filip Kostic, a seconda di quelle che saranno le richieste dell'Eintracht Francoforte. Sempre vivo il nome di Emerson Palmieri che resta ai margini e dunque in uscita dal Chelsea.