GdS – Inter, via al casting per la fascia destra. Florenzi il favorito: tutti i nomi

Dovrà in qualche modo rimpiazzare la partenza di Achraf Hakimi l'Inter sulla corsia di destra, con la consapevolezza di non poter comunque trovare già da questa stagione un calciatore dalla velocità e dallo strapotere dell'esterno marocchino. Qualcosa però si sta muovendo, in attesa di sbloccare la cessione con direzione Paris Saint Germain da circa 80 milioni di euro. Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro sta per dare il via al casting, con una rosa di quattro nomi già sondati come possibili nuovi rinforzi a disposizione di Simone Inzaghi. Andiamo a vedere profilo per profilo.