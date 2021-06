Mercato – Contatto Inter-Cagliari per Nainggolan: brusca frenata alla trattativa

Il centrocampista belga vorrebbe rimanere a giocare in Sardegna

Dopo gli ultimi sei mesi trascorsi in prestito al Cagliari, in cui ancora una volta da assoluto protagonista ha contribuito ad una salvezza che ad un certo punto sembrava quasi irraggiungibile, Radja Nainggolan spera di poterci tornare ancora in Sardegna e stavolta anche a titolo definitivo. Il suo cartellino, come risaputo, è ancora nelle mani dell'Inter che sta lavorando fianco a fianco con il club sardo per cercare di trovare una soluzione sul mercato e cedere il centrocampista belga una volta per tutte.