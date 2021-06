GdS – L’Inter attende il rilancio del Psg per Hakimi: a queste cifre si chiude

L'esterno marocchino resta in orbita della società francese

Non è ancora stata definita l'operazione tra Inter e Paris Saint Germain per la cessione di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino è stato già scelto come grande sacrificato per consentire la permanenza in squadra degli altri big, ma non per questo motivo verrà svenduto ai francesi. Anzi, attualmente la trattativa appare bloccata proprio per una distanza tra domanda ed offerta per il valore del suo cartellino: Leonardo è infatti arrivato a 60 milioni di euro, Marotta e Ausilio ne vorrebbero almeno 70 più bonus per avvicinarsi agli 80.