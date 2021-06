UFFICIALE – Ecco i 26 convocati di Mancini: la decisione su Sensi

La Nazionale azzurra farà l'esordio agli Europei il prossimo 11 giugno

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha diramato la lista ufficiale dei 26 convocati per Euro 2020. In extremis, Stefano Sensi riesce a guadagnarsi un posto nonostante una stagione non esaltante. Confermati, invece, gli altri due interisti Barella e Bastoni. Di seguito la lista ufficiale: