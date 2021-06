Mercato – Ecco chi è Aarons, esterno sul taccuino dell’Inter

L’Inter è vicina alla cessione di Hakimi al Paris Saint Germain e sta monitorando diversi obiettivi sulla fascia. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, nel mirino della società nerazzurra ci sarebbe il giovane Max Aarons,...

LA SUA CARRIERA - Max Aarons cresce a Luton dove muove i primi passi nella squadra della sua città. Inizialmente agisce da centrocampista ma poi, lo sviluppo fisico, gli consente di spostarsi sulla fascia diventando un esterno moderno. All'età di 14 anni fa una scelta unica nel suo genere: decide di lasciare il Luton Town per iniziare delle sessione individuali d'allenamento con Saul Isaksson-Hurst , ex allenatore delle giovanili di Tottenham Hotspur e Chelsea : si tratta di uno dei tecnici più innovativi del Paese. Diversi giocatori della Premier League, infatti, vanno da lui per perfezionare alcuni aspetti del gioco in modo totalmente indipendente dal proprio club. E Max cresce sotto la sua ala e attira le attenzioni del Norwich che lo porta nella sua Academy . A 18 anni firma il suo primo contratto da professionista guadagnandosi nel giro di tre stagioni il posto da titolare.

STATISCHE E CARATTERISTICHE - Fresco di convocazione da parte della Nazionale inglese per gli Europei U-21, Aarons, nonostante sia un 2000, ha già collezionato 130 presenze in prima squadra con all'attivo 5 gol e 13 assist. Il numero 2 del Norwich è dotato di una velocità fuori dal comune ed ha nel dribbling uno dei suoi colpi più efficaci. Solido in difesa, letale in attacco, agisce principalmente sulla fascia destra ma, nel momento del bisogno, ha giocato anche sulla sinistra. Aarons è stato uno degli uomini chiave della promozione della vittoria della Championship da parte del Norwich e il suo valore di mercato è schizzato alle stelle: 20 milioni di euro per un ragazzo che promette grandi cose.