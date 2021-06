Jay-Z: “Lukaku continuerà a crescere, non sono sorpreso dei gol e dello Scudetto”

Il rapper su Big Rom: "Si pone sempre la domanda giusta"

Jay-Z , noto rapper e imprenditore statunitense, è stato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport dove ha parlato dell'amicizia che lo lega a Romelu Lukaku : i due, infatti, si conoscono dal 2018: "Eravamo nel backstage di un mio concerto al MetLife Stadium nell’East Rutherford, New Jersey. Lui era già passato a Roc Nation e finalmente potevamo incontrarci. Mi ha recitato a memoria tutta una strofa di una canzone del mio primo album. Era un pezzo molto difficile da conoscere e sono rimasto scioccato."

LA FIAMMA DI ROMELU: "Mi ha raccontato dell’amore che hanno riversato su di lui anche nei momenti più difficili della vita. Suo papà era un ex calciatore ed è da lì che nasce la passione per il gioco, la fiamma che lo guida ogni giorno. Sapevo che con delle fondamenta così solide, alla fine, avrebbe avuto successo in ogni sfida sportiva e privata".