Il Giorno – Piace Depay per l’attacco, l’Inter ci pensa in caso di un addio importante

L'attaccante è in scadenza di contratto

Il mercato dell' Inter sta entrando nel vivo, in uscita ma anche in entrata. La società ha l'obiettivo primario di ridurre i costi della rosa ma non smette di guardarsi intorno per cogliere le occasioni per rinforzare la squadra.

Nell'edizione odierna de Il Giorno è stato fatto il nome di Memphis Depay come possibile acquisto per l'attacco. Il giocatore olandese - in forza al Lione - è in scadenza di contratto ed il 30 giugno si libererà a parametro zero, con un ingaggio intorno ai 5 milioni. E' un profilo che piace ma - si legge - arriverà soltanto in caso di un addio importante nel reparto offensivo.