Mercato – Inter-Cagliari, incontro per Nainggolan: l’ingaggio un ostacolo

Le ultime sul futuro del belga

Il futuro di Radja Nainggolan è ancora un'incognita. Il centrocampista belga è ancora di proprietà dell' Inter nonostante le ultime due stagioni (l'ultima da gennaio) sia andato in prestito al Cagliari , risultando decisivo poche settimane fa per la salvezza nel finale del suo club.

Come riportato da Gianluca Di Marzio i due club si sono incontrati per la permanenza di Nainggolan in Sardegna. L'Inter vuole liberarsi del pesante ingaggio ma non vuole rilasciare una buonuscita, ed è proprio lo stipendio il più grande ostacolo per il Cagliari. Le società sono al lavoro, la volontà è quella di chiudere l'accordo e - secondo Nicolò Schira - l'obiettivo del presidente Giulini è quello di spalmare i 4,5 milioni ingaggio in due o tre stagioni.