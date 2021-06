GdS – Non solo il Psg, anche il Chelsea piomba su Hakimi: l’Inter prevede un’asta

L'esterno marocchino verrà sacrificato dai nerazzurri per far cassa

Rimane ancora nel mistero il futuro di Achraf Hakimi che nelle ultime ore ha ricevuto la corte di un nuovo club. Dopo l'assalto del Paris Saint Germain della scorsa settimana, infatti, anche il Chelsea è piombato sul cartellino del calciatore, chiedendo all'Inter le prime informazioni necessarie per avviare una vera e propria trattativa. Una buona notizia per il club nerazzurro che potrà dar vita ad un'asta al rialzo tra le due società, così da cercare di incassare quegli 80 milioni di euro che aveva fissato come obiettivo per la cessione dell'esterno.