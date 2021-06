Inzaghi Day, annuncio e vertice ad Appiano con Zhang: obiettivo seconda stella

Si attende l'annuncio ufficiale per il nuovo allenatore dell'Inter

Sarà formalmente la prima giornata di Simone Inzaghi come nuovo allenatore dell'Inter quella di oggi in cui è atteso l'annuncio ufficiale del nuovo tecnico nerazzurro. Dopo essere già stato a Milano in gran segreto lo scorso venerdì ed aver avuto un primissimo confronto diretto con la dirigenza, quest'oggi l'ex allenatore della Lazio sarà per la prima volta ad Appiano Gentile per incontrare anche il presidente Steven Zhang. Alla presenza del numero uno interista ci saranno comunque gli stessi Beppe Marotta e Piero Ausilio.