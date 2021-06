Non solo coccodrillo, Brozovic è anche “scimmia”. Tifosi impazziti: “Mitico, ma sei un pazzo”

Il centrocampista è impegnato nella preparazione dell'Europeo con la Croazia

La stagione con la maglia nerazzurra è terminata, ma per Marcelo Brozovic l'annata calcistica non è ancora conclusa: il centrocampista sarà infatti impegnato nell'Europeo con la sua Croazia . Nonostante questo, però, il giocatore non ha perso la voglia di trascorrere un po' di tempo libero.

Quest'oggi ha infatti pubblicato una foto in cui è ritratto mentre si arrampica in cima ad un albero, con al fianco l'emoji di una scimmia. Uno scatto che ha scatenato i tifosi, visti i tanti commenti con scritto: "Mitico, ma sei un pazzo". Non mancano comunque gli avvertimenti: "Non farti male".