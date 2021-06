Il gruppo Suning respira: dallo stato arriva finanziamento da 400 milioni

Una cifra che servirà per alleviare la situazione economica del gruppo

Boccata d'ossigeno per il gruppo Suning, che riceverà un finanziamento per 3.2 miliardi di yuan (circa 400 milioni di euro) da un fondo controllato dallo stato cinese. A riportarlo è Calcio&Finanza, che riprende il sito Caixin. Il 5.59% delle azioni del gruppo, infatti, sarà trasferito a quattro imprese controllate dal governo provinciale dello Jiangsu.

Zhang ha poi l'obbligo di acquistare le azioni oggetto di trasferimento entro il 1 aprile del 2022, versando il corrispettivo di 3,182 miliardi di yuan. L'operazione, che riguarda principalmente fondi che saranno utilizzati per le società in Cina, è una delle tante compiute per garantire liquidità dopo le difficoltà degli ultimi mesi.