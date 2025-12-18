Chivu annuncia il ritorno di Josep Martinez da titolare

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, Chivu – subito dopo essere intervenuto in conferenza stampa – ha parlato ai microfoni di Sportmediaset delle ambizioni della squadra e della situazione in rosa. Il tecnico ha voluto sottolineare come la presenza nel torneo non fosse scontata: “Onoriamo questa competizione, visto che non meritavamo di essere qua. Bologna e Napoli per tradizione dovevano giocare. Il nuovo format ci dà la possibilità insieme al Milan di partecipare a questo mini-torneo”.

L’allenatore ha poi analizzato l’avversario, riconoscendone la crescita: “C’è una gara secca da affrontare contro un buon Bologna che negli ultimi anni ha messo in difficoltà chiunque. E’ una squadra che è cresciuta, ha avuto un’identità chiara con i precedenti allenatori e ancora di più oggi con Vincenzo Italiano”.

Sul fronte infortuni, Chivu ha fatto il punto della situazione senza drammatizzare: “Come tutte le altre, nessuna è stata risparmiata. Tutte le squadre che giocano ogni tre giorni hanno problemi e ce li abbiamo anche noi, non ci nascondiamo. Ma abbiamo una rosa in grado di sopperire alle assenze, ci arrangiamo come sempre”.

Entrando nei dettagli, Chivu ha spiegato: “Calhanoglu si è allenato, Carlos Augusto ha un piccolo problema alla schiena e lo abbiamo tenuto precauzionalmente un giorno a riposo. Darmian non ha lavorato col gruppo, ma piano piano il suo rientro si avvicina”. Una certezza c’è però per la formazione: alla domanda sul cambio in porta, la risposta è stata netta. “Sì, domani gioca Pepo”, ha confermato riferendosi a Josep Martinez.