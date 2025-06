Chivu inizia la rivoluzione: l’Inter cambia MODULO al Mondiale

Con il Mondiale per Club a cavallo tra le due stagioni, il lavoro di Cristian Chivu avrà bisogno di tempo prima di poter essere del tutto visibile. Tuttavia, il tecnico romeno sembra voler incidere da subito sull’impianto di gioco dell’Inter. A partire già dalla sfida con l’Urawa Red Diamonds.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prove tattiche della vigilia, Zalewski avrebbe preso il posto di Mkhitaryan. Il polacco titolare, allora, porterebbe una piccola rivoluzione nel modulo dell’Inter: dal 3-5-2 al 3-4-2-1.

Zalewski agirebbe da trequartista alle spalle di Lautaro Martinez, insieme a Sebastiano Esposito. Una soluzione originale, vistasti già per alcuni minuti contro il Monterrey e in un paio di uscite dell’ultima Inter di Inzaghi in campionato.