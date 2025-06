C’è la richiesta del Galatasaray: Calhanoglu è a un bivio

L’interesse del Galatasaray per Hakan Calhanoglu è ormai noto da diversi giorni, ma la trattativa non ha ancora preso piede in maniera concreta, dal momento che il club turco non ha ancora fatto nessuna proposta ufficiale all’Inter.

D’altronde, sembra difficile poter accontentare le richieste nerazzurre di almeno 35-40 milioni di euro, con il Galatasaray che, secondo le ultime indiscrezioni, non sarebbe disposto a spendere più di 15 milioni di euro. La distanza è importante, ma ora la palla passa a Calhanoglu.

Infatti, come sottolinea il Corriere dello Sport, il regista si trova a un bivio: i turchi avrebbero richiesto un intervento diretto del centrocampista per abbassare il prezzo del suo cartellino; al tempo stesso, anche l’Inter non vorrebbe tirare troppo per le lunghe questa possibile telenovela di mercato. Pertanto, Calhanoglu dovrà presto esporsi e prendere una decisione chiara sul suo futuro, in un senso o nell’altro.