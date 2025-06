Dalla Turchia – Calhanoglu chiede un prezzo più basso all’Inter

Sono giornate importanti per quanto riguarda il destino in maglia Inter di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è al centro di alcune speculazioni di mercato, che riguardano un forte interesse del Galatasaray nei suoi confronti.

Se dall’Italia non sembrano arrivare voci su una forte presa di posizione del giocatore, il racconto in Turchia sarebbe ben diverso. Secondo Sporx, il Galatasaray avrebbe fatto sapere al giocatore, con il quale è in contatto, che il prezzo richiesto dall’Inter sarebbe troppo alto e che, dunque, sarebbe necessario un suo intervento in prima persona.

Il giocatore avrebbe rassicurato il club turco, impegnandosi a parlare direttamente con l’Inter del suo addio e provando ad abbassare la cifra del suo trasferimento fino a 15 milioni di euro. Da capire se queste voci troveranno conferma nelle prossime ore.