Oltre 30 milioni per Esposito: assalto al gioiello dell’Inter

L’attacco dell’Inter è destinato a subire diversi cambiamenti nel corso dell’estate. I nerazzurri lavorano su diversi fronti, principalmente in entrata. Tuttavia, alcune riflessioni andranno fatte anche in uscita. Il nome sul quale il club deve ragionare maggiormente è quello di Francesco Pio Esposito.

L’Inter crede molto nel classe 2005, ma una sua partenza in prestito non sarebbe da escludere. Secondo La Nazione, la Fiorentina spererebbe anche in qualcosa di più, convinta della non totale incedibilità dell’attaccante.

Per questo motivo, i toscani starebbero ragionando su un’offerta di prestito con diritto di riscatto, che dovrebbe essere di oltre 30 milioni di euro. Una cifra cospicua che farebbe comodo all’Inter, che però ha blindato Esposito la scorsa primavera e che non sembra intenzionata a cederlo a titolo definitivo.