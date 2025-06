Bonny subito al Mondiale per Club con l’Inter: cosa succede

Ange-Yoan Bonny sembrato destinato a essere il primo rinforzo in attacco per l’Inter. Il Parma e il club nerazzurro devono definire gli ultimi dettagli della trattativa, ma il suo trasferimento dovrebbe arrivare a stretto giro. Pertanto, c’è da chiedersi quando il francese si unirà alla rosa di Chivu.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. Le tempistiche dell’operazione, l’accordo sull’ingaggio non dovrebbe essere un problema, si legheranno al percorso che l’Inter farà nel Mondiale per Club, in particolare dalla qualificazione agli ottavi di finale.

Se così sarà, i dirigenti e il tecnico valuteranno se sfruttare la finestra concessa per aggiungere giocatori tesserati dopo i gironi (dal 27 giugno al 3 luglio). Un’ipotesi da non escludere, vista l’assenza di Taremi, l’infortunio di Thuram e la possibile partenza di Sebastiano Esposito, che potrebbe entrare proprio nell’affare Bonny.