L’addio di Calhanoglu apre al doppio colpo in mediana

Il futuro di Calhanoglu tiene banco in casa Inter in questi giorni, con il Galatasaray che sarebbe pronto a farsi avanti con un’offerta per il centrocampista turco. Non c’è ancora nulla di ufficiale e i nerazzurri attendono di capire quali saranno le intenzioni del giocatore, ma intanto si raigona già sui possibili sostituti.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, in caso di addio ci sarebbero due nomi sul taccuino interista per sostituirlo: il primo, il preferito, è Nicolò Rovella della Lazio, ma ci sarebbe da registrare l’interesse anche per Adrian Bernabé del Parma.

Non è da escludere che l’Inter punti su entrambi, dal momento che il centrocampista spagnolo potrebbe arrivare a prescindere dall’addio di Calhanoglu, sostituendo Asllani. Per l’albanese, infatti, il futuro in nerazzurro è tutt’altro che sicuro.