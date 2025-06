Ora il Parma fa muro all’Inter: rischio asta di mercato

Asse caldo tra Parma e Inter in chiave calciomercato. Da settimane, i due club sono in contatto per discutere di diversi profili. In particolare, sembra ormai essere a un passo l’acquisto di Bonny, che andrà definito nei prossimi giorni. Su un altro fronte, invece, la strada sembra essere molto più in salita.

All’Inter, infatti, piace molto anche Giovanni Leoni, ma per il difensore classe 2006 non sembra esserci alcun tipo di apertura dal Parma. Il Corriere dello Sport sottolinea come il club emiliano non voglia cederlo in questa sessione di mercato, trattenendolo per almeno un’altra stagione.

Una posizione che rischia di complicare molto la trattativa e che potrebbe scatenare un’asta di mercato con l’altra grande pretendente in corsa per Leoni: il Milan. Uno scenario del genere farebbe di certo felice il Parma, che ora chiederebbe almeno 30 milioni, ma che rischia di tagliare fuori l’Inter. Probabile, allora, che i dirigenti provino a trovare a rimettere la questione sul tavolo già nel prossimo incontro per Bonny.