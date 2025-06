L’Inter ci riprova per un vecchio obiettivo in attacco

Mentre Bonny sembra essere sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter, i nerazzurri continuano a sondare il terreno per altri rinforzi nel reparto offensivo. Si guarda soprattutto in casa Manchester United: Hojlund è il primo obiettivo, ma anche un altro profilo potrebbe prendere quota.

Si tratta di Marcus Rashford, già in passato accostato ai nerazzurro. Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, l’Inter avrebbe chiesto informazioni in merito all’inglese, nel corso dei colloqui per Hojlund. Tuttavia, i nerazzurri avrebbero fatto capire subito come il giocatore possa arrivare solo in prestito e non a titolo definitivo.

Uno scenario che potrebbe non soddisfare del tutto il Manchester United, che sembra intenzionato a cederlo in estate. Inoltre, l’ingaggio cospicuo del giocatore potrebbe rappresentare un ulteriore ostacolo per i nerazzurri