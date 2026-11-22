A meno di due ore dal calcio d’inizio ad Atalanta-Inter, Chivu deve ancora sciogliere qualche dubbio di formazione. Secondo Sky Sport, il principale interrogativo riguarda la mediana, dove potrebbe esserci una novità di rilievo.

In difesa, il terzetto davanti a Martinez dovrebbe essere composto da Pavard, Akanji e Bastoni, con Akanji inizialmente in panchina. Il nodo è invece a centrocampo: accanto a Barella e Calhanoglu, Jones è in ballottaggio con Mkhitaryan e Sucic per una maglia da titolare. L’inglese, al rientro dopo un infortunio, potrebbe spuntarla.

In attacco, Lautaro partirà dalla panchina: la coppia offensiva sarà formata da Esposito e Thuram.