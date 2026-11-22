Secondo Eurosport, nei giorni scorsi avrebbe ripreso a circolare il nome di Mendy accostato all’Inter. L’attaccante del Cagliari sarebbe da tempo nel radar degli osservatori nerazzurri, anche se fino a questo momento non sarebbero stati avviati contatti con il suo entourage.

Il portale sportivo accosta questa possibile operazione a quella che aveva portato Bonny in nerazzurro, sottolineando come le analogie riguardino le modalità del trasferimento più che le caratteristiche tecniche del giocatore. «Non tanto per le sue caratteristiche, ma per le modalità di un eventuale trasferimento, l’eventuale trattativa Inter-Cagliari per Paul Mendy può somigliare per larghi tratti a quella che portò Ange-Yoan Bonny in nerazzurro», si legge su Eurosport.

L’attaccante rossoblu viene descritto come un giocatore capace di emergere all’interno di un club di medio-bassa classifica, ma con qualità percepite da squadra di vertice. «Si tratta di un giocatore messosi in mostra in un club di medio-bassa classifica che però dà la percezione di essere da big. Effettivamente l’attaccante rossoblu sembra avere quei crismi e chi lo prende — soprattutto se in anticipo — rischia di fare il colpaccio», prosegue la fonte.

Eurosport solleva però anche un interrogativo: il rischio, per il giocatore, è quello di ritagliarsi poco spazio in un reparto avanzato già molto affollato. «Che rischi di buttarsi via con un parterre de roi così importante davanti a lui?», scrive la testata. Secondo quanto riportato, il nome di Mendy circola in chiave futura e il suo eventuale arrivo sarebbe collegato a una possibile partenza di Bonny.