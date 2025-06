Tutte le cifre del nuovo bond: buone notizie per l’Inter

Come annunciato negli scorsi giorni, l’Inter rimborserà il bond da oltre 400 milioni di euro attualmente in essere, tramite un nuovo rifinanziamento. Come riportato da Calcio e Finanza, i nerazzurri lo faranno attraverso l’emissioni di un nuovo prestito obbligazionario.

Il sito, allora, si sofferma sulle cifre che caratterizzeranno questo nuovo bond, che portano in dote qualche buona notizia per il club nerazzurro e per Oaktree. L’ammontare complessivo dovrebbe essere di 350 milioni di euro in massimo 5 anni dalla data di emissione.

A essere particolarmente interessante, però, è il tasso di interesse. Quest’ultimo dovrebbe essere fisso e dovrebbe essere del 4,52% su base annua lorda. Una diminuzione evidente rispetto al 6,75% del precedente bond. Un’ottima notizia per le casse dell’Inter, che dovrebbe vedere dimezzati gli oneri finanziari annuali: da 30 milioni circa a 15 milioni.