L’annuncio in DIRETTA di Chivu su Pio Esposito

L’Inter è pronta a scendere in campo per la seconda partita del suo Mondiale per Club. Contro l’Urawa Red Diamonds, i nerazzurri si giocano un pezzo importante di qualificazione. Cristian Chivu, però, dovrà fare a meno di Marcus Thuram, anche se si può consolare con il recupero di Francesco Pio Esposito.

Il tecnico nerazzurro è stato interrogato proprio sull’attaccante classe 2005 nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara. Chivu ha aperto all’impiego di Pio Esposito, pur non precisando se dall’inizio o a gara in corso.

Queste le sue parole:

Pio lo conosco da quando aveva 13 anni e mezzo: siamo cresciuti insieme, ho avuto l’onore di allenarlo, è stato il capitano della Primavera con me. Nelle ultime due stagioni in B ha fatto un’esperienza che l’ha fatto crescere dal punto di vista fisico e l’ha fatto maturare umanamente e sportivamente. Con noi ha fatto due sessioni di allenamento, avremo la possibilità di vederlo in campo, o dall’inizio o a partita in corso”.