L’atteggiamento di Chivu sorprende Lautaro: “Rimasto colpito”

Negli Stati Uniti sta nascendo la nuova Inter di Chivu. Il Mondiale per Club ha costretto il tecnico a mettersi subito al lavoro per cambiare la sua squadra, senza passare prima dal ritiro estivo, che arriverà solo fra qualche settimana. Anche per questo motivo, probabilmente, il tecnico sta provando subito a instaurare un legame stretto con Lautaro Martinez, il capitano dei nerazzurri.

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, tra i due si starebbe creando un asse molto solido, che servirà a trasmettere al meglio i nuovi dettami del tecnico romeno alla squadra. Dopo il primo colloquio individuale, molto proficuo, i due starebbero continuando a scambiarsi informazioni.

Lautaro sarebbe stato conquistato dalla personalità mostrata da Chivu. Scrive la Rosea: “Il capitano è molto colpito dalla proposta di gioco che ha in testa il nuovo allenatore. Ha apprezzato l’idea che il romeno non si sia adagiato su quanto avuto in eredità da Inzaghi, ma abbia subito voluto proporre le sue idee tattiche”.