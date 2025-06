La nuova idea per il futuro di Esposito cambia i piani dell’Inter

Il Mondiale per Club rappresenta un momento di passaggio importante per l’Inter, a cavallo tra la vecchia e la nuova stagione. Negli Stati Uniti, c’è ancora tanto del passato, ma anche i semi delle novità che Chivu porterà in nerazzurro. A livello di rosa, però, c’è un reparto che sarà destinato a cambiare forma radicalmente nelle prossime settimane. Si tratta dell’attacco.

I nerazzurri sono al lavoro per almeno due innesti alle spalle di Thuram e Lautaro Martinez. Al tempo stesso, ci sono alcuni giocatori destinati a salutare, come Sebastiano Esposito. Il classe 2002 si candida a un’altra maglia da titolare in Inter-Urawa Red Diamonds, ma è destinato a lasciare il club nella prossima sessione di mercato.

Come riportato da La Provincia di Como, la squadra di Fabregas sarebbe sulle sue tracce, metà che potrebbe rivelarsi molto intrigante per l’attaccante. Questa operazione, però, potrebbe cambiare i piani dell’Inter, dal momento che Sebastiano Esposito potrebbe rappresentare una contropartita interessante per il Parma nell’operazione Bonny.