Chivu: “Non pensiamo agli altri. Pio? Ecco perché gioca”

E’ sembrato come sempre parecchio concentrato e motivato Cristian Chivu nei minuti che precedono il fischio d’inizio di Genoa-Inter. L’allenatore nerazzurro, intervenuto durante il pre-partita ai microfoni di Dazn, ha spiegato le sue scelte di formazione e non solo. Queste le sue parole:

SCELTE – “Perché Pio e non Lautaro? Perché fa una bella coppia, oggi ci sarà da mettere fisicità e intensità, oltre alla qualità che abbiamo. Dovremo adattarci subito alla partita, sapendo che il Genoa ha buon palleggio e carattere, dovremo essere pronti”.

REGIA – “Sono tante valutazioni da fare, bisogna vedere se vogli mantenere l’equilibrio, se voglio scegliere la velocità, la struttura fisica, di vincere qualche contrasto. In mezzo al campo abbiamo tanta qualità. Calhanoglu è Calhanoglu, ma sia Barella che Zielinski e Petar Sucic hanno dimostrato che possono starci”.

CLASSIFICA – “Occasione per noi? Gli stimoli li avevamo da prima, siamo consapevoli di quanto sia difficile giocare a Genova, non pensiamo agli altri ma solo a noi, pronti a fare di tutto per portare a casa i tre punti. De Rossi? E’ una settimana che non lo sento, ci siamo sentiti quando ha preso l’incarico a Genoa, ma ultimamente non ci siamo sentiti”.