14 Dicembre 2025
Genoa-Inter, formazioni UFFICIALI: Pio torna titolare
Le scelte di Chivu e De Rossi
Tutto pronto per il match di Marassi tra Genoa-Inter questo pomeriggio in uno stadio che di recente ha sempre creato non pochi problemi ai nerazzurri. Dopo la sconfitta in settimana con il Liverpool, la squadra di Cristian Chivu va alla ricerca di una reazione immediata.
Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Inter, quindicesima giornata di Serie A:
14 Dicembre 2025 – 18:00
Luigi Ferraris, Marassi
Genoa 3-5-2
Formazione1 – Leali 27 – Marcandalli 34 – Otoa 22 – Vasquez 15 – Norton-Cuffy 32 – Frendrup 17 – Malinovskyi 2 – Thorsby 3 – Martin 9 – Vitinha 29 – Colombo Daniele De Rossi
Panchina
31 Siegrist, 39 Sommariva, 11 Gronbaek, 77 Ellertsson, 23 Carboni, 20 Sabelli, 76 Venturino, 73 Masini, 8 Stanciu, 21 Ekhator, 40 Fini
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Ostigard, Cornet
diffidati
Ostigard
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 23 – Barella 7 – Zielinski 30 – Carlos Augusto 94 – P. Esposito 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 91 Calligaris, 6 De Vrij, 17 Diouf, 32 Dimarco, 22 Mkhitaryan, 16 Frattesi, 14 Bonny, 9 Thuram
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Acerbi, Palacios Darmian, Dumfries, Calhangolu
diffidati
Nessuno
Arbitro: Daniele Doveri
Assistenti: Rossi – Bercigli
Quarto Uomo: Fourneau
Var: Camplone AVar: Abisso