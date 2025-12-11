11 Dicembre 2025
Probabili formazioni Genoa-Inter: Sucic torna titolare
Le possibili scelte di Chivu e De Rossi
Lasciata alle spalle la sconfitta polemica di Champions League contro il Liverpool, l’Inter torna a spostare tutte le proprie attenzioni sul campionato. Domenica 14 dicembre alle ore 18.00, infatti, in un Ferraris infuocato si giocherà il match tra Genoa-Inter. Uno stadio che negli ultimi anni ha creato non pochi problemi alla formazione nerazzurra contro una squadra che sta vivendo un periodo certamente positivo sotto la guida di Daniele De Rossi (QUI LE INFO SU DOVE VEDERE GENOA-INTER)
Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Inter:
14 Dicembre 2025 – 18:00
Luigi Ferraris, Marassi
Genoa 3-5-2
Formazione1 – Leali 27 – Marcandalli 34 – Otoa 22 – Vasquez 15 – Norton-Cuffy 32 – Frendrup 17 – Malinovskyi 2 – Thorsby 3 – Martin 9 – Vitinha 29 – Colombo Daniele De Rossi
Panchina
31 Siegrist, 39 Sommariva, 11 Gronbaek, 77 Ellertsson, 23 Carboni, 20 Sabelli, 76 Venturino, 73 Masini, 8 Stanciu, 21 Ekhator, 40 Fini
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Ostigard, Cornet
diffidati
Ostigard
Inter 3-5-2
Formazione1 – Sommer 31 – Bisseck 25 – Akanji 95 – Bastoni 11 – Luis Henrique 8 – Sucic 23 – Barella 7 – Zielinski 32 – Dimarco 9 – Thuram 10 – Lautaro Martinez Cristian Chivu
Panchina
13 J. Martinez, 91 Calligaris, 6 De Vrij, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 22 Mkhitaryan, 16 Frattesi, 94 P. Esposito, 14 Bonny
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Di Gennaro, Acerbi, Palacios Darmian, Dumfries, Calhangolu
diffidati
Nessuno
Arbitro: Daniele Doveri
Assistenti: Rossi – Bercigli
Quarto Uomo: Fourneau
Var: Camplone AVar: Abisso