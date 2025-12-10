Dove vedere Genoa-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Genoa-Inter, 15^ giornata Serie A

Ultimo impegno per la squadra di Cristian Chivu in Serie A prima della Supercoppa Italiana in programma il prossimo 19 dicembre. A Marassi, domenica 14 dicembre alle ore 18.00, si gioca il quindicesimo turno del campionato tra Genoa-Inter, gara ricca di insidie considerando l’ottimo stato di forma della squadra di Daniele De Rossi. Nonostante il buon momento di forma vissuto nelle ultime giornate di Serie A, l’Inter arriva a questo appuntamento dalla sconfitta rimediata in Champions League contro il Liverpool.

Genoa-Inter, dove vederla: DAZN, Sky o Mediaset?

Genoa-Inter verrà trasmessa domenica 14 dicembre alle ore 18:00 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Genoa-Inter in diretta insieme a voi!