GdS – Eriksen ed il pressing per raggiungere la Nazionale: in campo con Laudrup nel mirino

Questo pomeriggio la Danimarca farà il suo debutto nelle qualificazioni mondiali, scendendo in campo alle ore 18 contro Israele nella partita valida per la prima giornata del gruppo F. Una sfida particolare per il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen, che disputerà la sua gara numero 104 con la divisa della sua Nazionale.

Un numero non indifferente, perché gli permetterà di raggiungere Michael Laudrup per numero di incontri giocati con la selezione, al quinto posto nella classifica all-time comandata da Peter Schmeichel, primo a quota 129.

Eriksen, inoltre, lo farà con uno stimolo in più: come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con una rete eguaglierebbe lo stesso Laudrup a quota 37 gol, in sesta posizione nella classifica comandata da Jon Dahl Tomasson con 52 marcature. Anche per questo motivo, riferisce il quotidiano rosa, il centrocampista danese ha spinto parecchio per poter raggiungere la Nazionale.

Nei giorni del focolaio di Covid-19 ad Appiano Gentile e del caos legato allo stop dell’Ats, che aveva bloccato la partenza dei giocatori dell’Inter per le Nazionali, Eriksen ha infatti fatto parecchia pressione per ottenere il via libera che gli avrebbe permesso di raggiungere la sua Danimarca. Alla ricerca della rete acchiappa-Laudrup, che gli darebbe una spinta in più anche per il campionato.