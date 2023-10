La Cina pronta ad aiutare Suning: ecco cosa cambia per l’Inter

Il futuro societario dell’Inter sembra essere in costante divenire, con diverse voci che si sono rincorse negli ultimi mesi su una possibile cessione da parte della famiglia Zhang. Per ora, rimangono indiscrezioni e qualche novità importante, invece, potrebbe arrivare in un altro senso.

Come riportato dal Tuttosport, diverse fonti cinesi autorevoli riportano della decisione del presidente cinese Xi Jinping di aiutare Suning. Manca ancora l’ufficialità, ma la società della famiglia Zhang riceverebbe un finanziamento di oltre 650 milioni di dollari.

Questi soldi servirebbero a diminuire i problemi di liquidità avuti a causa della Pandemia e legati anche alla crisi di Evergrande, a cui Suning aveva prestato circa 2,5 miliardi di dollari. Il finanziamento sarà erogato in 10 anni e servirà anche alla ristrutturazione del debito e del capitale.

Come influirà tutto ciò sull’Inter? Difficile fare previsioni ora. Tuttavia, ribadisce Tuttosport, in ballo c’è il prestito di Oaktree, in scadenza il prossimo maggio, ma non solo: il fascicolo nerazzurro è sotto osservazione degli advisor da tempo e un consorzio arabo sarebbe prossimo a fare un’offerta da circa 1,3 miliardi di euro.

L’opinione di Passione Inter

L’assistenza in arrivo dalla Cina per Suning potrebbe rappresentare una buona notizia anche per l’Inter. Al tempo stesso, va capito se questo possa avere un effetto diretto sul modo in cui la famiglia Zhang ha gestito la società nerazzurra negli ultimi anni.