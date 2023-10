VIDEO – Pavard SCATENATO: prima DOPPIETTA con la Francia!

Grande serata per Benjamin Pavard in amichevole con la Francia. Il difensore dell’Inter, infatti, ha segnato la sua prima doppietta con la maglia dei transalpini, andando a segno due volte di testa nell’amichevole contro la Scozia.

Per Pavard si tratta della seconda doppietta assoluta in carriera. La precedente è arrivata la scorsa stagione con il Bayern Monaco, contro l’Ausburg. La speranza è che la prossima possa essere in maglia nerazzurra.

Qui sotto i video delle due reti segnate dal difensore dell’Inter: