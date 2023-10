L’Inter blinda le fasce: pronti i rinnovi di Dimarco e Dumfries

Nel gioco di Inzaghi sono fondamentali e per questo motivo l’Inter vuole blindarli in tempi brevi. Si tratta di Dumfries e Dimarco, esterni titolari dei nerazzurri e fondamentali nel gioco di Inzaghi, per i quali è in arrivo il rinnovo di contratto.

Lo conferma La Gazzetta dello Sport, che sottolinea soprattutto la scelta della dirigenza interista in merito ai suoi due giocatori di fascia principali. Per Dimarco è in arrivo un contratto da 4 milioni di euro all’anno fino al 2028. Stessa cifra che alla fine dovrebbe guadagnare anche Dumfries, con un’estensione fino al 2027.

Dopo un ritardo di qualche giorno, gli agenti sono attesi in tempi brevi a Milano per definire l’accordo e permettere così all’Inter di mettere al sicuro i suoi esterni su entrambi i lati.

L’opinione di Passione Inter

Se Dimarco sta confermando la crescita già vista nella scorsa stagione (con Carlos Augusto comunque pronto a insidiarlo), Dumfries ha dimostrato di essere tornato ad alti livelli dopo un ultimo anno un po’ altalenante. Non è un caso che il gioco dell’Inter ne abbia beneficiato: Inzaghi punta tanto sui suoi esterni e ora sembra poter avere tante certezze da entrambi.