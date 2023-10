Inter, oggi tornano i nazionali ad Appiano Gentile: ecco chi manca

La pausa nazionali è giunta al termine e l’Inter è pronta a riabbracciare i suoi giocatori impegnati in giro per il mondo. Il rientro è già cominciato ieri, ma oggi ci sarà quello più massiccio. In attesa, come da consuetudine, dei sudamericani.

Oggi sono attesi ad Appiano Gentile il gruppo più consistente, composto dai giocatori italiani: Acerbi, Bastoni, Darmian, Dimarco, Barella, Frattesi. Insieme a loro torneranno anche Pavard, reduce da una doppietta, Thuram e Asllani.

Ieri, invece, sono già tornati ad allenarsi Sommer, Dumfries, De Vrij e Calhanoglu. Bisognerà attendere domani, invece, per riabbracciare Carlos Augusto, Lautaro Martinez e Sanchez. Inzaghi avrà poco tempo, dunque, per preparare con l’intero gruppo a disposizione la partita contro il Torino, la prima di un ciclo molto importante per le ambizioni nerazzurre.